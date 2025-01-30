«Быть на страже». Экс-защитник Динамо предупредил команду Шовковского

Бывший игрок Динамо Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок лиги Европы по футболу между подопечными Александра Шовковского и РФШ из Латвии.

«Я настроен оптимистично. В том, что динамовцы будут выступать в неоптимальном составе, не вижу ничего страшного. Наоборот, у игроков ротации будет прекрасная возможность доказать Александру Шовковскому, что на них можно рассчитывать. Тем более, что сегодняшний соперник не из топовых.

Хотя киевлянам надо быть на страже. На прошлой неделе рижане выбрали правильную тактику, отбивались, терпели, и в одной из контратак забили гол и сенсационно победили именитый Аякс. Впрочем, тут не обошлось без недооценки со стороны нидерландского клуба.

Все же, надеюсь, что динамовцы будут действовать с максимальной отдачей, без шапкозакидательского настроя и отпразднуют первую в текущей Лиге Европы победу – 2:0».

Ранее мы сообщали, что размышлениями относительно дел столичного гранда, как и ожиданиями от игры с латвийцами поделился экс-нападающий Динамо Виктор Хлус.