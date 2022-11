Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды

В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу в группе А между сборными Сенегала и Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «оранжевых».

Первый гол в игре был забит форвардом ПСВ Коди Гакпо. После навеса Де Йонга он сыграл на опережение и переправил мяч в ворота.

Вскоре Нидерланды увеличили свое преимущество и довели дело до логического завершения – победы со счетом 2:0.

После завершения матчу традиционно был выбран лучший игрок встречи. Им и стал Гакпо, благодаря которому Нидерланды смогли выйти вперед и затем дожать соперника.

