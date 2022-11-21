Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Команда Луи ван Гала стартовала на чемпионате мира с победы
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Мира Группа А. 1 тур.
Сенегал – Нидерланды – 0:2
Гакпо (85), Классен (99)
де Лигт (57), Н.Менди (94), Гуйе (96)
Сенегал: Э.Мэнди, Кулибали, Сиссе, Гуйе, Н.Мэнди, Куяте (Гуй, 73), Диа (Дьенг, 69), Диатта (Джексон, 74), И.Сарр, Сабали, Диалло (Якобс, 62).
Нидерланды: Ноперт, Дюмфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Блинд, Бергейс (Копмайнерс, 79), Гакпо (де Рон, 94), Ф.Де Йонг, Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79).
Арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Стадион Эль-Туммама (Доха, Катар)
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