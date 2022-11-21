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Чемпионат мира
Сенегал
21.11.2022, FT 0 : 2
Нидерланды
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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:06 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:19
1323
3

Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала

Команда Луи ван Гала стартовала на чемпионате мира с победы

21 ноября 2022, 20:06 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:19
1323
3
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Мира Группа А. 1 тур.

Сенегал – Нидерланды – 0:2

Гакпо (85), Классен (99)

де Лигт (57), Н.Менди (94), Гуйе (96)

Сенегал: Э.Мэнди, Кулибали, Сиссе, Гуйе, Н.Мэнди, Куяте (Гуй, 73), Диа (Дьенг, 69), Диатта (Джексон, 74), И.Сарр, Сабали, Диалло (Якобс, 62).

Нидерланды: Ноперт, Дюмфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Блинд, Бергейс (Копмайнерс, 79), Гакпо (де Рон, 94), Ф.Де Йонг, Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79).

Арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Стадион Эль-Туммама (Доха, Катар)

СЕНЕГАЛ – НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Европа рулит, хотя   15(4) - 10(3) было
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+3
Gargantua
оборона победила 
играли плотно у своих ворот и дождались ошибки африканцев
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+2
Макс Максов
На тоненького, але клас взяв своє!
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+1
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