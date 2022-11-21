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Сенегал
21.11.2022, FT 0 : 2
Нидерланды
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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:20 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:33
9372
0

Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2022

21 ноября 2022, 20:20 | Обновлено 21 ноября 2022, 21:33
9372
0
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

Команды попали в группа А. Ранее свой матч в этой группе завершили команды Катара и Эквадора, где представители Южной Америки уверенно обыграли соперников со счетом 2:0.

До 84-й минуты голов в матче не было. Но форвард ПСВ Коди Гакпо не собирался оставлять попытки забить и у него это получилось. После навеса Де Йонга Гакпо сыграл на опережение и переправил мяч в ворота.

Сенегальцы пытались вернуться в игру, но полузащитник «Аякса» Дэви Классен поставил жирную точку в матче. На 90+9 минуте встречи Классен на добивании увеличил преимущество «оранжевых».

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Гакпо, 84 мин.

ГОЛ! 0:2 Классен, 90+9 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Нидерланды).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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