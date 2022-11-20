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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 16:42 | Обновлено 20 ноября 2022, 17:16
68
0

Сенегал – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

«Оранжевые» фавориты, Сенегал – настоящая темная лошадка

20 ноября 2022, 16:42 | Обновлено 20 ноября 2022, 17:16
68
0
Сенегал – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Туммама», вместимостью 40 000 зрителей, состоится матч 1-го тура в квартете А групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Сенегала и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Сенегал

Сборная Сенегала путевку в Катар завоевала в стыковых матчах третьего этапа отбора в Африке со сборной Египта. Развязка в них получилась сполна наполненной драматизма. В первой игре дома египтяне выиграли со счетом 1:0, благодаря автоголу Сисса на 4-й минуте. В ответной встрече на поле сенегальцев также имел место быстрый гол – удар Диа на 3-й минуте вывел хозяев вперед, а шансы команд на общий успех уравнял. В результате спор решился только в серии пенальти. Со счетом 3:1 в лотерее победил Сенегал.

Эти стыковые матчи проводились в марте этого года, а немногим ранее – в феврале – Сенегал также обыграл Египет, но уже в финале Кубка африканских наций. И вновь развязка в матче наступила лишь в серии послематчевых 11-метровых.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рамках подготовки к выступлению в Катаре команда Сенегала провела два контрольных спарринга. 24 сентября она со счетом 2:0 обыграла Боливию, а 27 сентября разошлась миром 1:1 с Ираном.

Главной проблемой наставника «Львов Теранги» Алиу Сиссе в преддверии ЧМ-2022 стала травма нападающего «Баварии» Садио Мане – лучшего бомбардира команды в ее истории. Кто именно из форвардов сборной сможет заменить лидера атак сенегальцев, сказать сложно. По крайней мере, до первой игры команды на мундиале. Сейчас бесспорным является лишь тот факт, что без Мане сборной Сенегала будет на порядок сложнее рассчитывать на выход из группы в плей-офф.

Нидерланды

Подопечные Луи ван Гала обладателями билета в Катар стали по итогам основного европейского квалификационного турнира. Они в группе G финишировали на первом месте, оставив позади всех конкурентов – в первую очередь, команды Турции и Норвегии, который были их главными преследователями.

В 10 матчах отбора «оранжевые» набрали 23 очка – 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Турки отстали на 2 пункта, а норвежцы на пять.

Уже в статусе участника будущего ЧМ-2022 команда Нидерландов выиграла группу в Дивизионе А Лиги наций УЕФА-2022/2023. Она в 6 матчах набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья) и опередила Бельгию на 6 пунктов, Польшу на 9, а Уэльс и вовсе на 15 (!).

В настоящий момент партнерам по сборной не могут помочь нападающий Депай и хавбек де Рон. Они завершают восстановление. Остальные исполнители, внесенные в заявку на мундиаль, в строю у ван Гала и смогут сыграть в стартовом матче.

Ориентировочные составы

Сенегал: Э.Менди – Сабали, Кулибали, Диалло, Балло-Туре, П.Сарр, Н.Менди, Гуйе, Диатта, И.Сарр, Диа.

Нидерланды: Бейлов – Тимбер, де Врей, ван Дейк, Думфрис, де Йонг, Гакпо, Блинд, Аке, Янссен, Бергвейн.

21 ноября

Сенегал – Нидерланды
Доха. Стадион «Эль-Туммама». 18:00
СЕНЕГАЛ – НИДЕРЛАНДЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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