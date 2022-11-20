В понедельник, 21 ноября, состоится поединок группы А чемпионата мира, в котором встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Туммама», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Оранжевые» являются фаворитами группы А, в которой кроме Сенегала выступают также сборные Катара и Эквадора. Сборная Нидерландов трижды в своей истории выходила в финал чемпионата мира и ни разу не смогла выиграть трофей. На предыдущее мировое первенство голландцы не сумели квалифицироваться. Команда Сенегала ранее всего два раза выступала на мундиалях, а в 2002-м сумела дойти до 1/4 финала. На прошлом чемпионате мира «львы» не смогли выйти из группы, заняв третье место (в 1/8 финала вышли Колумбия и Япония).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.