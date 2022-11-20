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Чемпионат мира
Сенегал
21.11.2022 18:00 - : -
Нидерланды
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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 22:38 |
216
0

Сенегал – Нидерланды. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата мира

20 ноября 2022, 22:38 |
216
0
Сенегал – Нидерланды. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоится поединок группы А чемпионата мира, в котором встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Матч пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Туммама», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Оранжевые» являются фаворитами группы А, в которой кроме Сенегала выступают также сборные Катара и Эквадора. Сборная Нидерландов трижды в своей истории выходила в финал чемпионата мира и ни разу не смогла выиграть трофей. На предыдущее мировое первенство голландцы не сумели квалифицироваться. Команда Сенегала ранее всего два раза выступала на мундиалях, а в 2002-м сумела дойти до 1/4 финала. На прошлом чемпионате мира «львы» не смогли выйти из группы, заняв третье место (в 1/8 финала вышли Колумбия и Япония).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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