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Сенегал
21.11.2022, FT 0 : 2
Нидерланды
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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 22:01 |
692
0

Луи ВАН ГАЛ: «Я ожидал, что мы победим»

Тренер сборной Нидерландов – о матче против Сенегала

21 ноября 2022, 22:01 |
692
0
Луи ВАН ГАЛ: «Я ожидал, что мы победим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи Ван Гал

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал прокомментировал победу 2:0 над Сенегалом в первом туре ЧМ-2022:

«У меня не было ощущения, что мы проиграем. Учитывая выход Депая, я ожидал, что мы победим, если честно. Он по-прежнему входит в число игроков, способных самостоятельно что-то создать. Мы дали ему сыграть полчаса – как и планировалось.

Посмотрим, в каком состоянии Мемфис подойдет к игре с Эквадором. Он, конечно, первым вам скажет, что готов играть, но нам нужно беречь его здоровье. Но в нападении у нас может сыграть и Гакпо. Он способен вносить решающий вклад, он ловкий и умелый. Он должен был забить еще на первой минуте».

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Луи ван Гал сборная Нидерландов по футболу Сенегал - Нидерланды ЧМ-2022 по футболу
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Источник Voetbal International
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