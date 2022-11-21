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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 19:54 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
609
0

ВИДЕО. И все-таки гол. Гакпо открыл счет в матче Сенегал – Нидерланды

Сенегал пропустил на последних минутах игры

21 ноября 2022, 19:54 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
609
0
ВИДЕО. И все-таки гол. Гакпо открыл счет в матче Сенегал – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ между сборными Сенегала и Нидерландов.

До 84-й минуты голов в матче не было. Но форвард ПСВ Коди Гакпо не собирался оставлять попытки забить и у него это получилось. После навеса Де Йонга Гакпо сыграл на опережение и переправил мяч в ворота.

Чемпионат мира по футболу

Группа А

Сенегал – Нидерланды – 0:1

Гол: Гакпо, 84

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Источник Sport.ua
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