Чемпионат мира21 ноября 2022, 19:54 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
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ВИДЕО. И все-таки гол. Гакпо открыл счет в матче Сенегал – Нидерланды
Сенегал пропустил на последних минутах игры
21 ноября 2022, 19:54 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
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Сегодня, 21 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ между сборными Сенегала и Нидерландов.
До 84-й минуты голов в матче не было. Но форвард ПСВ Коди Гакпо не собирался оставлять попытки забить и у него это получилось. После навеса Де Йонга Гакпо сыграл на опережение и переправил мяч в ворота.
Чемпионат мира по футболу
Группа А
Сенегал – Нидерланды – 0:1
Гол: Гакпо, 84
𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐁𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 🔑#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/8Ovzc2Gset— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2022
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