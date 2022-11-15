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Италия
15 ноября 2022, 23:45 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:08
331
0

МАЛИНОВСКИЙ: «россия – террористическое государство. Просто напоминание»

Хавбек «Аталанты» отреагировал на ракетный обстрел Украины оккупантами

15 ноября 2022, 23:45 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:08
331
0
МАЛИНОВСКИЙ: «россия – террористическое государство. Просто напоминание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины оккупантами, который произошел 15 ноября.

Малиновский в Твиттере написал: «#russiaIsATerroristState [россия – террористическое государство]. Ничего нового. Просто напоминание».

Из более чем 90 выпущенных российских ракет 70 были сбиты системами ПВО, но из-за некоторых попаданий более 7 миллионов человек остались без света и электричества.

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