Италия15 ноября 2022, 23:45 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:08
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МАЛИНОВСКИЙ: «россия – террористическое государство. Просто напоминание»
Хавбек «Аталанты» отреагировал на ракетный обстрел Украины оккупантами
15 ноября 2022, 23:45 | Обновлено 16 ноября 2022, 00:08
331
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Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины оккупантами, который произошел 15 ноября.
Малиновский в Твиттере написал: «#russiaIsATerroristState [россия – террористическое государство]. Ничего нового. Просто напоминание».
Из более чем 90 выпущенных российских ракет 70 были сбиты системами ПВО, но из-за некоторых попаданий более 7 миллионов человек остались без света и электричества.
Nothing new. Just reminder.— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) November 15, 2022
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