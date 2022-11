МАЛИНОВСКИЙ: «россия – террористическое государство. Просто напоминание»

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины оккупантами, который произошел 15 ноября.

Малиновский в Твиттере написал: «#russiaIsATerroristState [россия – террористическое государство]. Ничего нового. Просто напоминание».

Из более чем 90 выпущенных российских ракет 70 были сбиты системами ПВО, но из-за некоторых попаданий более 7 миллионов человек остались без света и электричества.

Nothing new. Just reminder.