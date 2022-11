ФОТО. Свентек получила награду первой ракетки мира по итогам сезона

Польская теннисистка Ига Свентек (Польша, WTA 1) получила награду первой ракетки мира по итогам сезона.

В обновленном рейтинге WTA на счет Свентек 11085 очков. У ближайшего преследователя, Онс Жабер, на 5030 очков меньше. К слову, этот результат Иги по количеству набранных очков за сезон является лучшим с 2013 года. Тогда легендарная Серена Уильямс завершила сезон на первой позиции в рейтинге WTA с 13260 очками.

Отметим, что в этом сезоне польская теннисистка выиграла два турнира Grand Slam – Ролан Гаррос и US Open, а также стала победительницей четырех турниров WTA 1000 – Доха, Индиан-Уэллс, Майами и Рим. Всего на ее счету в 2022 году восемь трофеев WTA.

Ига Свентек сыграла 76 матчей в сезоне-2022 и одержала 67 побед. В период c конца февраля (турнир в Дохе) – до конца июня (Уимблдон), выиграла 37 матчей подряд, что стало самой длинной победной серией в женском теннисе в 21 веке.

На вершину рейтинга WTA полька забралась 4 апреля 2022 года и проводит там уже 31 неделю подряд (15-й результат в истории). Свентек стала лишь четвертой теннисисткой в истории, которой удалось провести более 30 недель подряд на первом месте, после дебюта в этом статусе.

К сожалению, выиграть Итоговый турнир WTA Иге не удалось. Польская теннисистка уступила Арине Соболенко в полуфинале турнира.

