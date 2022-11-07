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WTA
07 ноября 2022, 07:40 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:39
1728
1

Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA

Каролин Гарсия и Арина Соболенко поборются за трофей

07 ноября 2022, 07:40 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:39
1728
1
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Instagram. Каролин Гарсия

Первая финалистка Итогового турнира WTA определилась в матче Каролин Гарсия (Франция) – Мария Саккари (Греция). Представительница Франции легко разобралась с Марией в двух сетах за 1 час и 16 минут.

Соперницей Каролин в финале должна была стать победительница матча Ига Свентек (Польша) – Арина Соболенко. Первая ракетка мира Свентек сенсационно проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA. Игра завершилась в трех партиях за 2 часа и 9 минут.

Итоговый турнир WTA. Полуфиналы

Каролин Гарсия (Франция) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2

Ига Свентек (Польша) – Арина Соболенко – 2:6, 6:2, 1:6

Отметим, что для Гарсии и Соболенко предстоящий финал будет первым финалом турнира WTA Finals в их карьере. Игра состоится 8 ноября в 02:00 по Киеву.

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Каролин Гарсия Мария Саккари Ига Свёнтек Арина Соболенко Итоговый турнир WTA видео
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Источник Sport.ua
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