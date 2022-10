Без Доминика Тима. Определились финалисты турнира АТР в Антверпене

В субботу, 22 октября, состоялись полуфинальные матчи хардового турнира в помещении в Антверпене (Бельгия).

Чемпион US Open 2022 Доминик Тим (Австрия, ATP 132) в напряженных трех сетах уступил Себастьяну Корде (США, ATP 36). Корда вторую неделю подряд сыграет в финале. В предыдущее воскресенье американец уступил в матче за титул в Хихоне (ATP 250). В целом для Корды это будет четвёртый финал на уровне Тура. В мае прошлого года он стал чемпионом в Парме (ATP 250).

В другом полуфинале Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 10) на двух тай-брейках выиграл у 36-леьнего Ришара Гаске (Франция, ATP 82). На предыдущей неделе канадец выиграл титул на турнире ATP 250 во Флоренции. Феликс в 12-й раз вышел в финал (четвёртый в сезоне) и попробует оформить третий одиночный трофей.

Корда и Оже-Альяссим проведут третью очную встречу: в прошлом году канадский теннисист выиграл у соперника на турнире в Акапулько, а в этом сезоне представитель США взял реванш в Эшториле.

ATP 250 Антверпен. Хард в помещении. 1/2 финала

Доминик Тим (Австрия) – Себастьян Корда (США) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (4:7)

Ришар Гаске (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – 6:7 (2:7), 6:7 (3:7)

