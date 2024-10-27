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ATP
27 октября 2024, 22:56 | Обновлено 27 октября 2024, 23:05
29
0

ДИМИТРОВ: «Чувствую недостаток духа соперничества в туре»

Болгарин высказался о завершении карьеры Надаля и Тима, указав на недостатки современного поколения

27 октября 2024, 22:56 | Обновлено 27 октября 2024, 23:05
29
0
ДИМИТРОВ: «Чувствую недостаток духа соперничества в туре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Девятая ракетка мира, болгарин Григор Димитров, высказался о уходе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и экс-третьей ракетки мира Доминика Тима. Он отметил, что ему будет не хватать той особой дружеской атмосферы, которую создавало уходящее поколение теннисистов, наполняя тур теплом и поддержкой.

«Это грустно. Я встретил Доминика пару дней назад — он тоже был в Вене. Невозможно не думать об этом. У всего есть начало и конец, но когда видишь соперников, с которыми прошел путь, и тех, кто вдохновляет тебя на улучшение, это немного отнимает силы.

Я уважаю новое поколение и всех, кто играет сейчас, но раньше за пределами корта было намного веселей. Мы всегда подшучивали друг над другом, а сейчас этого не хватает. Чувствую недостаток духа соперничества, но к этим игрокам у меня только уважение», — цитирует Димитрова Eurosport.

Напомним, что Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут его последними в профессиональной карьере. Доминик Тим завершил свою карьеру на домашнем турнире в Вене.

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Григор Димитров Рафаэль Надаль Доминик Тим
Альберт Чуфарличев Источник: Eurosport
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