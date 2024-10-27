ДИМИТРОВ: «Чувствую недостаток духа соперничества в туре»

Девятая ракетка мира, болгарин Григор Димитров, высказался о уходе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля и экс-третьей ракетки мира Доминика Тима. Он отметил, что ему будет не хватать той особой дружеской атмосферы, которую создавало уходящее поколение теннисистов, наполняя тур теплом и поддержкой.



«Это грустно. Я встретил Доминика пару дней назад — он тоже был в Вене. Невозможно не думать об этом. У всего есть начало и конец, но когда видишь соперников, с которыми прошел путь, и тех, кто вдохновляет тебя на улучшение, это немного отнимает силы.

Я уважаю новое поколение и всех, кто играет сейчас, но раньше за пределами корта было намного веселей. Мы всегда подшучивали друг над другом, а сейчас этого не хватает. Чувствую недостаток духа соперничества, но к этим игрокам у меня только уважение», — цитирует Димитрова Eurosport.



Напомним, что Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут его последними в профессиональной карьере. Доминик Тим завершил свою карьеру на домашнем турнире в Вене.