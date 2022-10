ВИДЕО. Вратарь Ноттингем Форест показал средний палец фанатам Ливерпуля

Сегодня «Ноттингем Форест» в 13-м туре АПЛ дома сенсационно обыграл «Ливерпуль» 1:0. После матча голкипер хозяев Дин Хендерсон на радостях начал показывать средний палец фанатам «Ливерпуля».

Отметим, что Хендерсон выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Права на игрока принадлежат принципиальному сопернику «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед».

Dean Henderson to the Liverpool fans🤣🤣 pic.twitter.com/w1oyLBsIfI

Dean Henderson gives the middle finger to Liverpool fans at full-time 😂 pic.twitter.com/2Vn8gCWblv