Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру
Команда Юргена Клоппа не справилась с «Ноттингем Форест»
«Ливерпуль» в позапрошлом туре чемпионата Англии в напряженном матче переиграл «Манчестер Сити», однако уже сегодня команда Юргена Клоппа сенсационно проиграла «Ноттингем Форест».
Лесники, которые находились на последнем месте, выиграли 1:0 и добыли вторую победу в сезоне. Для Красных это третье поражение в сезоне АПЛ.
Чемпионат Англии. 13-й тур
Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Гол: Авони, 55
Ноттингем: Хендерсон, Орье, Кук, Маккена, Уильямс (Лоди, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гиббс-Уайт, Лингард (Джонсон, 64), Авони (Уорралл, 64)
Ливерпуль: Алиссон, Милнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Эллиотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76)
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Интересней другое. Ловкие деревья играют в девственно красных футболках! То есть - без фишки спонсора. И это в АПЛ. Чисто деревня из Пердива. Ещё Хендерсон в кепочке
Но и это не всё. За 3 с половиной минуты до окончания добавленных пяти минут вратарь Ливера прибежал в штрафную хозяев на подачу углового!!! Кто то видел такое в УПЛ? В таком проходящем матче тура - точно нет!