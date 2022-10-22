Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру

«Ливерпуль» в позапрошлом туре чемпионата Англии в напряженном матче переиграл «Манчестер Сити», однако уже сегодня команда Юргена Клоппа сенсационно проиграла «Ноттингем Форест».

Лесники, которые находились на последнем месте, выиграли 1:0 и добыли вторую победу в сезоне. Для Красных это третье поражение в сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0

Гол: Авони, 55

Ноттингем: Хендерсон, Орье, Кук, Маккена, Уильямс (Лоди, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гиббс-Уайт, Лингард (Джонсон, 64), Авони (Уорралл, 64)

Ливерпуль: Алиссон, Милнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Эллиотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76)