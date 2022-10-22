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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
22.10.2022, FT 1 : 0
Ливерпуль
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Англия
22 октября 2022, 16:23 | Обновлено 22 октября 2022, 16:36
1461
3

Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру

Команда Юргена Клоппа не справилась с «Ноттингем Форест»

22 октября 2022, 16:23 | Обновлено 22 октября 2022, 16:36
1461
3
Ливерпуль в матче АПЛ сенсационно проиграл аутсайдеру
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в позапрошлом туре чемпионата Англии в напряженном матче переиграл «Манчестер Сити», однако уже сегодня команда Юргена Клоппа сенсационно проиграла «Ноттингем Форест».

Лесники, которые находились на последнем месте, выиграли 1:0 и добыли вторую победу в сезоне. Для Красных это третье поражение в сезоне АПЛ.

Чемпионат Англии. 13-й тур

Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Гол: Авони, 55

Ноттингем: Хендерсон, Орье, Кук, Маккена, Уильямс (Лоди, 73), Фройлер, Куяте (Мангала, 80), Йейтс, Гиббс-Уайт, Лингард (Джонсон, 64), Авони (Уорралл, 64)

Ливерпуль: Алиссон, Милнер (Александер-Арнольд, 62), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Эллиотт, Джонс, Салах, Карвальо (Хендерсон, 62), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 76)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Rash VM
Болею за Ливер . Но просто тошнит от каждой игры их в этом сезоне (!). Зажравшиеся мастера бл... . Половину нужно разогнать. Гомеса проосто не перевариваю. Клопп видимо выдохся от работы в клубе. Короче позорище как для такого клуба....
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-1
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Veter
Как для Англии, то никакой сенсации тут нет. Ясно   Ливер имел преимущество, но не такое тотальное как Наполи против Аякса.)  Хватило одной ошибки и штрафного что бы счёт стал 1:0.
Интересней другое. Ловкие деревья играют в девственно красных футболках! То есть - без фишки спонсора. И это в АПЛ. Чисто деревня из Пердива. Ещё Хендерсон в кепочке   
 Но и это не всё. За 3 с половиной минуты до окончания добавленных пяти минут вратарь Ливера прибежал в штрафную хозяев на подачу углового!!! Кто то видел такое в УПЛ? В таком проходящем матче тура - точно нет!
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-2
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