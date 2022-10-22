22.10.2022, FT 1 : 0
Англия22 октября 2022, 18:22 |
551
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Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:0. Фиаско Клоппа. Видео гола и обзор матча
Сенсационное поражение «Красных»
22 октября 2022, 18:22 |
551
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Сегодня, 22 октября «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ на выезде проиграл «Ноттингем Форест» 0:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
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Клуб з такою історією повинен залишитись в премєр-лізі.
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