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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
22.10.2022, FT 1 : 0
Ливерпуль
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Англия
22 октября 2022, 18:22 |
551
1

Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:0. Фиаско Клоппа. Видео гола и обзор матча

Сенсационное поражение «Красных»

22 октября 2022, 18:22 |
551
1
Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:0. Фиаско Клоппа. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 22 октября «Ливерпуль» в 13-м туре АПЛ на выезде проиграл «Ноттингем Форест» 0:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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Павло Костюк
Клуб з такою історією повинен залишитись в премєр-лізі. 
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