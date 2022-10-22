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Англия
22 октября 2022, 19:56 |
1232
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа на сенсационное поражение Ноттингем Форрест

Главный тренер «Ливерпуля» явно не рад такому результату

22 октября 2022, 19:56 |
1232
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на сенсационное поражение Ноттингем Форрест
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В рамках 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сенсационно проиграл «Ноттингем Форест». Все в поединке решил гол Тайво Авонии в начале второго тайма.

Таким образом, «лесники» одержали вторую победу в сезоне, а команда Юргена Клоппа третий раз проиграла и упала на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» – 1:0
Гол: Авони, 55

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Источник Sport.ua
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