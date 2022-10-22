Англия22 октября 2022, 19:56 |
1232
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на сенсационное поражение Ноттингем Форрест
Главный тренер «Ливерпуля» явно не рад такому результату
22 октября 2022, 19:56 |
1232
0
В рамках 13-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сенсационно проиграл «Ноттингем Форест». Все в поединке решил гол Тайво Авонии в начале второго тайма.
Таким образом, «лесники» одержали вторую победу в сезоне, а команда Юргена Клоппа третий раз проиграла и упала на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» – 1:0
Гол: Авони, 55
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 октября 2022, 19:49 0
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
Футбол | 22 октября 2022, 06:23 32
Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы
Футбол | 22.10.2022, 02:49
Бокс | 21.10.2022, 22:00
Другие виды | 22.10.2022, 13:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
21.10.2022, 21:27
20.10.2022, 22:54 10
22.10.2022, 10:31
21.10.2022, 07:32 2
20.10.2022, 20:50
20.10.2022, 18:28 7
21.10.2022, 13:46 14