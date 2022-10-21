В субботу, 22 октября, в состоится поединок 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» на домашнем стадионе «Сити Граунд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Ноттингем Форест

«Лесники», вернувшиеся в элитный дивизион английского футбола спустя 23 года, начали чемпионат неудачно. После 11 сыгранных матчей команда валлийского специалиста Стива Купера имеет в активе шесть очков, которые были набраны благодаря домашней победе над лондонским «Вест Хэмом» (1:0) и трем ничейным исходам.

Очевидно, что при нынешнем положении дел «Ноттингем Форест» является одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Для сохранения прописки в элитном дивизионе необходимо стабильно набирать очки, с чем у новичка АПЛ пока большие трудности. В предстоящем поединке «лесники», которые слабоваты в атаке, считаются очевидными аутсайдерами.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа завершила прошлый сезон, выиграв лишь один утешительный трофей – Кубок Англии. В чемпионской гонке АПЛ мерсисайдцы проиграли «Манчестер Сити», а в Лиге чемпионов уступили в финальном поединке мадридскому «Реалу» (0:1). Впрочем, завоевание серебряных медалей в сильнейшей лиге планеты – тоже немалое достижение.

Нынешний сезон «Ливерпуль» начал неудачно, умудрившись шесть раз в десяти сыгранных матчах потерять очки. С 16 баллами в активе «красные» занимают 7 место и отстают от лондонского «Арсенала», который единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата АПЛ, на 11 очков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Орье, Кук, Макенна, Уильямс, Йейтс, Фройлер, Мангала, Лингард, Джонсон, Гиббс-Уайт.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Салах, Хендерсон, Тьяго, Карвалью, Нуньес, Фирмино.

22 октября, суббота