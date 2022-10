АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на успешную игру украинского голкипера Андрея Лунина:

«Теперь Лунин вернется на скамейку запасных. Куртуа возвращается в ворота. Качество игры Лунина потрясающее, он реально был хорош в этих матчах».

Андрей Лунин провел 6 матчей за «Реал» (4 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), когда бельгиец Тибо Куртуа из-за травмы оказался вне футбольного поля.

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0. Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

🎙| Ancelotti: "Lunin will return to the bench now that Courtois is back but his quality is amazing, he has been really good in these games." #rmalive