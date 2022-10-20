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Чемпионат Испании
Эльче
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Реал Мадрид
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Испания
20 октября 2022, 01:12 | Обновлено 20 октября 2022, 01:41
973
2

АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»

Тибо Куртуа восстановился после травмы и возвращается на футбольное поле

20 октября 2022, 01:12 | Обновлено 20 октября 2022, 01:41
973
2
АНЧЕЛОТТИ: «Отличная игра. А теперь Лунин снова сядет на скамейку запасных»
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на успешную игру украинского голкипера Андрея Лунина:

«Теперь Лунин вернется на скамейку запасных. Куртуа возвращается в ворота. Качество игры Лунина потрясающее, он реально был хорош в этих матчах».

Андрей Лунин провел 6 матчей за «Реал» (4 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), когда бельгиец Тибо Куртуа из-за травмы оказался вне футбольного поля.

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0. Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

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Сыграл на ноль. Лунин получил высокую оценку за матч Реала против Эльче
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Эльче - Реал Карло Анчелотти Тибо Куртуа
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Влад Тараненко
Вот это воодушевил))
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IronValdemar
Відіграв напевно свій максимум матчів на цей сезон. Можен піде в інший топовий клуб, якому потрібен голкіпер номер один.
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