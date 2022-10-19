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Испания
19 октября 2022, 23:59 | Обновлено 20 октября 2022, 00:56
642
0

Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч

Украинский голкипер получил высокую оценку 7.4 от WhoScored

19 октября 2022, 23:59 | Обновлено 20 октября 2022, 00:56
642
0
Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored

Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.

«Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании (28 очков), а «Эльче» занимает последнее, 20-е место (3 очка).

Ла Лига. 10-й тур

Эльче – Реал – 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.

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Источник Sport.ua
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