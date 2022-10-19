19.10.2022, FT 3 : 0
Испания19 октября 2022, 23:59 | Обновлено 20 октября 2022, 00:56
642
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Реал разгромил Эльче на выезде. Лунин провел отличный сухой матч
Украинский голкипер получил высокую оценку 7.4 от WhoScored
19 октября 2022, 23:59 | Обновлено 20 октября 2022, 00:56
642
0
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored
Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.
«Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании (28 очков), а «Эльче» занимает последнее, 20-е место (3 очка).
Ла Лига. 10-й тур
Эльче – Реал – 0:3
Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.
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