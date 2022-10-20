19.10.2022, FT 0 : 3
Испания20 октября 2022, 01:32 | Обновлено 20 октября 2022, 01:49
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Эльче – Реал – 0:3. Отличная игра Лунина. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании
20 октября 2022, 01:32 | Обновлено 20 октября 2022, 01:49
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В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.
Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.
Ла Лига. 10-й тур
Эльче – Реал – 0:3
Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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