В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.

Ла Лига. 10-й тур

Эльче – Реал – 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.

Видеообзор матча