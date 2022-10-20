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  4. Эльче – Реал – 0:3. Отличная игра Лунина. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Эльче
19.10.2022, FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
20 октября 2022, 01:32 | Обновлено 20 октября 2022, 01:49
255
0

Эльче – Реал – 0:3. Отличная игра Лунина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании

20 октября 2022, 01:32 | Обновлено 20 октября 2022, 01:49
255
0
Эльче – Реал – 0:3. Отличная игра Лунина. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 3:0.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел отличный сухой матч, сделал несколько хороших сэйвов и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored.

Голами у галактикос отличились Федерико Вальверде, Карим Бензема и Марко Асенсио.

Ла Лига. 10-й тур

Эльче – Реал – 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89.

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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