Лунин – в старте Реала на выездной матч с Эльче

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начнет с первых минут игру 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче».

Для 23-летнего уроженца Харьковской области предстоящий матч станет в этом сезон шестым в основном составе «сливочных». В предыдущих поединках он пропустил 4 гола и один раз смог отыграть без пропущенных голов.

Встреча «Эльче» – «Реал» начнется в 22:00 по киевскому времени на арене «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.