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  4. Лунин – в старте Реала на выездной матч с Эльче
Испания
19 октября 2022, 20:38 | Обновлено 19 октября 2022, 21:59
1183
2

Лунин – в старте Реала на выездной матч с Эльче

Встреча начнется в 22:00 по Киеву

19 октября 2022, 20:38 | Обновлено 19 октября 2022, 21:59
1183
2
Лунин – в старте Реала на выездной матч с Эльче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начнет с первых минут игру 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче».

Для 23-летнего уроженца Харьковской области предстоящий матч станет в этом сезон шестым в основном составе «сливочных». В предыдущих поединках он пропустил 4 гола и один раз смог отыграть без пропущенных голов.

Встреча «Эльче» – «Реал» начнется в 22:00 по киевскому времени на арене «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Эльче Эльче - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
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Источник Sport.ua
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Kiev City
скорее всего дадут поиграть в проходных матчах и продадут
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Павло Костюк
Сопля тепер лавочник )
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