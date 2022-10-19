Лунин – в старте Реала на выездной матч с Эльче
Встреча начнется в 22:00 по Киеву
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начнет с первых минут игру 10-го тура чемпионата Испании с «Эльче».
Для 23-летнего уроженца Харьковской области предстоящий матч станет в этом сезон шестым в основном составе «сливочных». В предыдущих поединках он пропустил 4 гола и один раз смог отыграть без пропущенных голов.
Встреча «Эльче» – «Реал» начнется в 22:00 по киевскому времени на арене «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @elchecf! #ElcheRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/pmm08UkMCU— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У боксера проблемы с фантазией
Сине-бело-голубые прервали свою общую победную серию из 12 игр и стартовую – из 6