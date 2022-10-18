ФОТО. Наингголан курил на скамейке запасных прямо во время матча

Скандальный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан снова оказался в центре скандала. Клуб 34-летнего бельгийца, «Антверпен», отстранил его от работы с командой – Наингголану не разрешено тренироваться и принимать участие в матчах.

Причиной такого решение стало нарушение режима. Наингголан курил электронную сигарету на скамейке запасных прямо во время матча.

Год назад Наингголан был пойман пьяным за рулем автомобиля.