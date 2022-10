ФОТО. Наингголан курил на скамейке запасных прямо во время матча

Скандальный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан снова оказался в центре скандала. Клуб 34-летнего бельгийца, «Антверпен», отстранил его от работы с командой – Наингголану не разрешено тренироваться и принимать участие в матчах.

Причиной такого решение стало нарушение режима. Наингголан курил электронную сигарету на скамейке запасных прямо во время матча.

Год назад Наингголан был пойман пьяным за рулем автомобиля.

Radja Nainggolan was suspended because he was caught smoking on the Antwerp bench…. pic.twitter.com/W40cTtAs1g