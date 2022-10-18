Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Наингголан курил на скамейке запасных прямо во время матча
Бельгия
18 октября 2022, 13:26 | Обновлено 18 октября 2022, 13:31
1159
1

ФОТО. Наингголан курил на скамейке запасных прямо во время матча

«Антверпен» отстранил хавбека от работы с командой

18 октября 2022, 13:26 | Обновлено 18 октября 2022, 13:31
1159
1
ФОТО. Наингголан курил на скамейке запасных прямо во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

Скандальный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан снова оказался в центре скандала. Клуб 34-летнего бельгийца, «Антверпен», отстранил его от работы с командой – Наингголану не разрешено тренироваться и принимать участие в матчах.

Причиной такого решение стало нарушение режима. Наингголан курил электронную сигарету на скамейке запасных прямо во время матча.

Год назад Наингголан был пойман пьяным за рулем автомобиля.

По теме:
Бензема стал пятым французским футболистом, который выиграл Золотой мяч
ФОТО. Зинедин Зидан вручил Кариму Бензема приз Золотой мяч 2022
ФОТО. Леся Цуренко досрочно завершила сезон
Раджа Наингголан Антверпен фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
Футбол | 17 октября 2022, 15:14 9
Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ

Безопасность остается превыше всего

Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Футбол | 17 октября 2022, 19:55 0
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты

Криштиану Роналду только на 20-м месте

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
Война | 18.10.2022, 09:20
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов, 11 танков и 14 ББМ
Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы
Футбол | 18.10.2022, 13:30
Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы
Вице-президент УАФ Записоцкий получил подозрение при пересечении границы
Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник
Футбол | 17.10.2022, 18:07
Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник
Лунин был подавлен из-за гола от Шахтера, помог Анчелотти – источник
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jaime_Lannister
Бельгійський дурник. Його і з збірної вигнали за куріння. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
16.10.2022, 21:36 30
Футбол
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 7
Футбол
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
16.10.2022, 15:12 5
Футбол
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 11
Футбол
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
Уайлдер вернулся – прибил Хелениуса и теперь претендует на Усика и Руиса
17.10.2022, 11:14 1
Бокс
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
16.10.2022, 08:56 2
Бокс
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности