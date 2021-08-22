Клуб новый, проблемы старые. Наингголана поймали пьяным за рулем

Раджа Наингголан недавно перешел на правах свободного агента в «Антверпен» и уже успел угодить в очередной скандал.
После дебюта за «Антверпен» в матче квалификации Лиги Европы против кипрской «Омонии» (2:4) Наингголан был пойман бельгийской полицией в нетрезвом виде за рулем. Также футболист превысил скорость. Хавбека лишили прав на 15 дней.
Клуб заставил Наингголана во время своей презентации произнести следующие слова:
«На первой основательной встрече с главным тренером мне дали четко понять ожидания, которые на меня возлагаются. Они выходят за рамки одного лишь футбола. Это также касается менталитета и того примера, который я подаю окружающим молодым людям, потому что они оценивают мое поведение как никто другой».
Источник — ФК Антверпен
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