Экс-звезда Интера и Ромы продолжит карьеру в Бельгии

Неожиданное решение от Раджи Наингголана

  • 13.08.2021 20:23
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Экс-звезда Интера и Ромы продолжит карьеру в Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

В ближайшее время бельгийский «Антверпен» официально объявит о подписании контракта с 33-летним полузащитником Раджей Наингголаном. Эту информацию подтвердили в самом клубе.

Антверпен является родным городом Наингголана, но на протяжении всей карьеры хавбек выступал только за итальянские клубы.

С 2018 года Наингголан был игроком «Интера», однако из трех лет полтора провел в аренде с «Кальяри». Недавно хавбек расторг контракт с «Интером», и ожидалось, что после этого он подпишет полноценный контракт с «Кальяри».

Однако неожиданно Наингголан принял предложение «Антверпена». По информации СМИ, бельгийский клуб предложил игроку более высокую зарплату – 2 миллиона евро в год.

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Источник — Football-Italia

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