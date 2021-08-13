Экс-звезда Интера и Ромы продолжит карьеру в Бельгии

В ближайшее время бельгийский «Антверпен» официально объявит о подписании контракта с 33-летним полузащитником Раджей Наингголаном. Эту информацию подтвердили в самом клубе.
Антверпен является родным городом Наингголана, но на протяжении всей карьеры хавбек выступал только за итальянские клубы.
С 2018 года Наингголан был игроком «Интера», однако из трех лет полтора провел в аренде с «Кальяри». Недавно хавбек расторг контракт с «Интером», и ожидалось, что после этого он подпишет полноценный контракт с «Кальяри».
Однако неожиданно Наингголан принял предложение «Антверпена». По информации СМИ, бельгийский клуб предложил игроку более высокую зарплату – 2 миллиона евро в год.
Источник — Football-Italia
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