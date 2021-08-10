Интер расторг контракт с Наингголаном

Бельгийский хавбек стал свободным агентом

  • 10.08.2021 18:54
  • 971 просмотр
  • 1 комментарий
Интер расторг контракт с Наингголаном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

«Интер» официально сообщил о досрочном расторжении контракта с Раджей Наингголаном. Соглашение было рассчитано еще на год.

По сообщениям итальянских СМИ, за досрочное расторжение контракта Наингголан получил от чемпионов Италии 2 миллиона евро.

Наингголан перешел в «Интер» из «Ромы» в 2018 году за 38 миллионов евро. За эти три года Наингголан числился игроком «Интера» только полтора года, еще столько же провел в аренде в «Кальяри».

Ожидается, что после обретения статуса свободного агента Наингголан подпишет полноценный контракт с тем же «Кальяри».

Ранее сообщалось о том, что «Интер» также хочет расторгнуть контракт с Артуро Видалем.

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Источник — ФК Интер

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 10.08.2021 19:01
    -1
    38 лямов за Нани, что бы отправить того в Кальяри... Да ещё и досрочно контракт разоврать, потому что ЗП огромная, а потом всё в равных трусах сидят - денег нет
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