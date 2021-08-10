Интер расторг контракт с Наингголаном

«Интер» официально сообщил о досрочном расторжении контракта с Раджей Наингголаном. Соглашение было рассчитано еще на год.

По сообщениям итальянских СМИ, за досрочное расторжение контракта Наингголан получил от чемпионов Италии 2 миллиона евро.

Наингголан перешел в «Интер» из «Ромы» в 2018 году за 38 миллионов евро. За эти три года Наингголан числился игроком «Интера» только полтора года, еще столько же провел в аренде в «Кальяри».

Ожидается, что после обретения статуса свободного агента Наингголан подпишет полноценный контракт с тем же «Кальяри».

Ранее сообщалось о том, что «Интер» также хочет расторгнуть контракт с Артуро Видалем.