Интер может расторгнуть контракты с Видалем и Наингголаном

Миланский «Интер» планирует расстаться с двумя игроками нынешним летом.
Хавбеки Артуро Видаль и Раджа Наингголан не входят в планы нового главного тренера Симоне Индзаги.
Зарплаты игроков слишком высоки для клуба – чилиец получает 6,5 миллиона евро в год, бельгиец зарабатывает 4,8 миллиона евро за сезон.
«Интер» обсуждает возможное расторжение контрактов с футболистами.
Ранее сообщалось, что «Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса.
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Источник — твиттер Николо Скиры
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