Интер может расторгнуть контракты с Видалем и Наингголаном

Миланский «Интер» планирует расстаться с двумя игроками нынешним летом.

Хавбеки Артуро Видаль и Раджа Наингголан не входят в планы нового главного тренера Симоне Индзаги.

Зарплаты игроков слишком высоки для клуба – чилиец получает 6,5 миллиона евро в год, бельгиец зарабатывает 4,8 миллиона евро за сезон.

«Интер» обсуждает возможное расторжение контрактов с футболистами.

Ранее сообщалось, что «Интер» выставил на трансфер Видаля и Санчеса.