Интер выставил на трансфер Видаля и Санчеса

Итальянский «Интер» выставил на трансфер полузащитников Артуро Видаля и Алексиса Санчеса, сообщает журналист Николо Скира.
Руководство клуба хочет снизить потолок зарплат. Артуро Видаль зарабатывает 6,5 млн евро в год, а Алексис – 7 млн.
В минувшем сезоне на счету Алексиса Санчеса 30 матчей в Серии А, 7 голов и 6 результативных передач. В активе Видаля 23 матча, 1 гол, 1 пас и 3 желтые карточки.
Контракт 34-летнего Видаля действует до лета 2022 года, а 32-летнего Санчеса рассчитан до 30 июня 2023-го.
Источник — твиттер Николо Скиры
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