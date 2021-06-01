Интер выставил на трансфер Видаля и Санчеса

Миланский клуб намерен расстаться с опытными игроками

  • 01.06.2021 09:28
  • 565 просмотров
  • 1 комментарий
Интер выставил на трансфер Видаля и Санчеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Итальянский «Интер» выставил на трансфер полузащитников Артуро Видаля и Алексиса Санчеса, сообщает журналист Николо Скира.

Руководство клуба хочет снизить потолок зарплат. Артуро Видаль зарабатывает 6,5 млн евро в год, а Алексис – 7 млн.

В минувшем сезоне на счету Алексиса Санчеса 30 матчей в Серии А, 7 голов и 6 результативных передач. В активе Видаля 23 матча, 1 гол, 1 пас и 3 желтые карточки.

Контракт 34-летнего Видаля действует до лета 2022 года, а 32-летнего Санчеса рассчитан до 30 июня 2023-го.

Ранее «Интер» продлил контракт с основным защитником.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:16
    +2
    Ну такой актив достаточно сложно продать. Практически не возможно
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 10:16
    +2
    Ну такой актив достаточно сложно продать. Практически не возможно
    Ссылка
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