ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с основным защитником

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с основным центральным защитником Алессанро Бастони. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

22-летний Бастони выступает за «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 ассиста в 41 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее «Интер» покинул главный тренер Антонио Конте. Скорее всего, его заменит Симоне Индзаги.