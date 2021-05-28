ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с основным защитником

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с основным центральным защитником Алессанро Бастони. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
22-летний Бастони выступает за «Интер» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 ассиста в 41 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
Ранее «Интер» покинул главный тренер Антонио Конте. Скорее всего, его заменит Симоне Индзаги.
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Источник — ФК Интер
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