Артур не сыграет на чемпионате мира-2022
Полузащитник выбыл из строя
Бразильский хавбек «Ливерпуля» Артур пропустит от трех до четырех месяца из-за травмы. По этой причине, его участие в предстоящем чемпионате мира в Катаре исключено.
26-летний Артур получил повреждение левого бедра в первых числах октября. Из-за травмы он пропустил два матча мерсисайдцев с «Рейнджерс» в Лиге чемпионов и встречу с «Арсеналом» в АПЛ. Далее обследование показало, что восстановление бразильца затянется.
Артур имеет контракт с «Ювентусом», а цвета «Ливерпуля» защищает с лета этого года на правах аренды.
Ранее стало известно, что мундиаль в Катаре рискует пропустить француз Нголо Канте.
Arthur Melo, determined to fight for his place @ Liverpool despite new injury: “I will be back stronger as soon as possible”. 🔴🇧🇷 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2022
Arthur will miss the World Cup and he’s expected to be return in 3/4 months. pic.twitter.com/UMdh85ExlI
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