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  4. Артур не сыграет на чемпионате мира-2022
Чемпионат мира
15 октября 2022, 11:36 | Обновлено 15 октября 2022, 11:51
344
0

Артур не сыграет на чемпионате мира-2022

Полузащитник выбыл из строя

15 октября 2022, 11:36 | Обновлено 15 октября 2022, 11:51
344
0
Артур не сыграет на чемпионате мира-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур

Бразильский хавбек «Ливерпуля» Артур пропустит от трех до четырех месяца из-за травмы. По этой причине, его участие в предстоящем чемпионате мира в Катаре исключено.

26-летний Артур получил повреждение левого бедра в первых числах октября. Из-за травмы он пропустил два матча мерсисайдцев с «Рейнджерс» в Лиге чемпионов и встречу с «Арсеналом» в АПЛ. Далее обследование показало, что восстановление бразильца затянется.

Артур имеет контракт с «Ювентусом», а цвета «Ливерпуля» защищает с лета этого года на правах аренды.

Ранее стало известно, что мундиаль в Катаре рискует пропустить француз Нголо Канте.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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