Артур не сыграет на чемпионате мира-2022

Бразильский хавбек «Ливерпуля» Артур пропустит от трех до четырех месяца из-за травмы. По этой причине, его участие в предстоящем чемпионате мира в Катаре исключено.

26-летний Артур получил повреждение левого бедра в первых числах октября. Из-за травмы он пропустил два матча мерсисайдцев с «Рейнджерс» в Лиге чемпионов и встречу с «Арсеналом» в АПЛ. Далее обследование показало, что восстановление бразильца затянется.

Артур имеет контракт с «Ювентусом», а цвета «Ливерпуля» защищает с лета этого года на правах аренды.

Ранее стало известно, что мундиаль в Катаре рискует пропустить француз Нголо Канте.

