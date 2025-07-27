Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину

Украинский защитник Сергей Кривцов нашел новую команду после ухода из Интер Майами. Бывший футболист национальной сборной Украины вернулся на родину.

34-летний футболист был замечен в составе благотворительной ветеранской команды «Карпатские медведи», за которую выступает еще один бывший футболист сборной Украины – Артем Федецкий.

Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Интер Майами подписал чемпиона мира, который феерил в Ла Лиге