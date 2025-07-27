Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Сергей сыграл в благотворительном матче за ФК «Карпатские медведи»
Украинский защитник Сергей Кривцов нашел новую команду после ухода из Интер Майами. Бывший футболист национальной сборной Украины вернулся на родину.
34-летний футболист был замечен в составе благотворительной ветеранской команды «Карпатские медведи», за которую выступает еще один бывший футболист сборной Украины – Артем Федецкий.
Сергей Кривцов присоединился к «Интер Майами» зимой 2023 года. За 2 сезона в составе клуба он провел 63 матча, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Интер Майами подписал чемпиона мира, который феерил в Ла Лиге
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Ух, це круто. З поверненням в Україну. Грати з ведмедями 🙀Котя побоявся б! 😊