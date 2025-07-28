Киевское Динамо провело тренировку в Люблине накануне матча квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч Q2 ЛЧ: Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.

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Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ в Люблине