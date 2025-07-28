ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ в Люблине
29 июля киевская команда сыграет матч Q2 против Хамрун Спартанс
Киевское Динамо провело тренировку в Люблине накануне матча квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч Q2 ЛЧ: Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.
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Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0.
Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ в Люблине
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