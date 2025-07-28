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Лига чемпионов
28 июля 2025, 22:23 | Обновлено 28 июля 2025, 22:25
310
0

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ в Люблине

29 июля киевская команда сыграет матч Q2 против Хамрун Спартанс

28 июля 2025, 22:23 | Обновлено 28 июля 2025, 22:25
310
0
ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ в Люблине
ФК Динамо

Киевское Динамо провело тренировку в Люблине накануне матча квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч Q2 ЛЧ: Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ в Люблине

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Динамо Киев фото Люблин Мотор Люблин Лига чемпионов Хамрун Спартанс тренировка Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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