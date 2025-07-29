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  4. Авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера
Major League Soccer
29 июля 2025, 01:41 |
123
0

Авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера

Звездный немец отправится в Канаду

29 июля 2025, 01:41 |
123
0
Авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний немецкий форвард Томас Мюллер договорился с «Ванкувером» о личном контракте.

Об этом сообщает издание Bild.

«Ванкувер» в Западной конференции MLS находится на второй строчке, и имея на одну игру меньше, чем у «Сан-Диего», может претендовать на первую позицию.

Томас Мюллер 25 сезонов провел в «Баварии». Всего в Бундеслиге провел 503 матча и забил 150 мячей. Также на счету Мюллера 163 матча в Лиге чемпионов и 57 результативных ударов.

За Мюллера также вели борьбу команды «Цинциннати» и «Лос-Анджелес». Однако сам Мюллер сделал свой выбор в пользу «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что Мюллер подтвердил намерение играть за океаном.

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Александр Сильченко Источник: Bild
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