Авторитетное издание назвало следующий клуб Мюллера

35-летний немецкий форвард Томас Мюллер договорился с «Ванкувером» о личном контракте.

Об этом сообщает издание Bild.

«Ванкувер» в Западной конференции MLS находится на второй строчке, и имея на одну игру меньше, чем у «Сан-Диего», может претендовать на первую позицию.

Томас Мюллер 25 сезонов провел в «Баварии». Всего в Бундеслиге провел 503 матча и забил 150 мячей. Также на счету Мюллера 163 матча в Лиге чемпионов и 57 результативных ударов.

За Мюллера также вели борьбу команды «Цинциннати» и «Лос-Анджелес». Однако сам Мюллер сделал свой выбор в пользу «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что Мюллер подтвердил намерение играть за океаном.