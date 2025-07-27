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Италия
27 июля 2025, 13:22 | Обновлено 27 июля 2025, 13:26
1905
2

Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером

Артем Довбик может перебраться в чемпионат Турции

27 июля 2025, 13:22 | Обновлено 27 июля 2025, 13:26
1905
2
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий Бешикташ хочет провернуть сенсационный трансфер после поражения донецкому «Шахтеру» (2:4) в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы.

По информации турецкого издания Fotospor, турецкий клуб вернулся к кандидатуре украинского нападающего Артема Довбика, которым интересовался еще в конце мая. Переговоры между клубами уже стартовали.

Сообщается, что другим вариантом для Бешикташа есть 33-летний иранский нападающий Интера Мехди Тареми, однако главный тренер турецкой команды Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в команде младшего игрока.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса

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Артем Довбик Мехди Тареми Бешикташ трансферы чемпионат Турции по футболу Серия A трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Fotospor
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Chemp83
Знов казки 
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+2
Lulinnha
Ну уж лучше обратно в Испанию чем к туркам. Хотя зарплата многое зарешает. 
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+1
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