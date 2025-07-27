Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером

Турецкий Бешикташ хочет провернуть сенсационный трансфер после поражения донецкому «Шахтеру» (2:4) в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы.

По информации турецкого издания Fotospor, турецкий клуб вернулся к кандидатуре украинского нападающего Артема Довбика, которым интересовался еще в конце мая. Переговоры между клубами уже стартовали.

Сообщается, что другим вариантом для Бешикташа есть 33-летний иранский нападающий Интера Мехди Тареми, однако главный тренер турецкой команды Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в команде младшего игрока.

Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса