Жирона сделала предложение Шахтеру по украинцу. Есть ответ горняков
Каталонцы интересовались Олегом Очеретько
Украинский полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько получил предложение сменить клуб этим летом.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» получил предложение о трансфере хавбека от каталонской «Жироны». Однако «горняки» решили отклонить это предложение и оставить Очеретько в клубе.
Очеретько принял участие во всех трех матчах «Шахтера» в квалификации ЛЕ. В прошлом сезоне Олег на правах аренды играл за «Карпаты» – забил три гола и сделал три ассиста.
Ранее Роман Григорчук назвал футболиста, который должен дебютировать за сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр победил Даниэля в реванше
Питер Итодо Мандела и Батон Забергья продолжат карьеру в чемпионате Украины