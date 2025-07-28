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  4. Жирона сделала предложение Шахтеру по украинцу. Есть ответ горняков
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 23:12 |
911
0

Жирона сделала предложение Шахтеру по украинцу. Есть ответ горняков

Каталонцы интересовались Олегом Очеретько

28 июля 2025, 23:12 |
911
0
Жирона сделала предложение Шахтеру по украинцу. Есть ответ горняков
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Украинский полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько получил предложение сменить клуб этим летом.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» получил предложение о трансфере хавбека от каталонской «Жироны». Однако «горняки» решили отклонить это предложение и оставить Очеретько в клубе.

Очеретько принял участие во всех трех матчах «Шахтера» в квалификации ЛЕ. В прошлом сезоне Олег на правах аренды играл за «Карпаты» – забил три гола и сделал три ассиста.

Ранее Роман Григорчук назвал футболиста, который должен дебютировать за сборную Украины.

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Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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