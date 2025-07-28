Жирона сделала предложение Шахтеру по украинцу. Есть ответ горняков

Украинский полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько получил предложение сменить клуб этим летом.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» получил предложение о трансфере хавбека от каталонской «Жироны». Однако «горняки» решили отклонить это предложение и оставить Очеретько в клубе.

Очеретько принял участие во всех трех матчах «Шахтера» в квалификации ЛЕ. В прошлом сезоне Олег на правах аренды играл за «Карпаты» – забил три гола и сделал три ассиста.

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