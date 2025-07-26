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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 11:49 |
361
0

Григорчук назвал футболиста, который должен дебютировать за сборную Украины

Известный тренер высоко оценил полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько

26 июля 2025, 11:49 |
361
0
Григорчук назвал футболиста, который должен дебютировать за сборную Украины
ФК Шахтер Донецк. Олег Очеретько

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы украинского полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько. Коуч заявил, что Олег уже скоро может дебютировать за сборную.

«Хотел бы отметить, что новый тренерский штаб «Шахтера» оценил Олега Очеретько – он очень хорошо себя проявил. Я думаю, что совсем скоро он получит вызов в национальную сборную Украины», – заявил Роман.

В прошлом сезоне Очеретько провел 28 матчей за «Карпаты», забил три гола и отдал три результативных передачи. Примерная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.

Ранее Роман Григорчук объяснил, почему Шахтер легко обыграл Бешикташ в матче квалификации Лиги Европы.

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Олег Очеретько Роман Григорчук Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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