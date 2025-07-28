ФОТО. Тренировка Шахтера. После дня отдыха началась подготовка к Бешикташу

Футболисты «Шахтера» готовятся к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Бешикташа», который состоится в ближайший четверг в польском Кракове. Пока что команда Арды Турана находится на своей летней базе в словенском Брдо, где 27 июля провела вечернюю тренировку.

Сначала прошло теоретическое занятие с видеоанализом первого поединка с турецким соперником, после чего игроки переместились на футбольное поле, где отработали полноценную сессию, которая состояла из разминки с упражнениями на стабилизацию, традиционного рондо на удержание мяча, работы над пасом и приемом, а также игрового турнира на несколько команд.

На следующей неделе «оранжево-черные» будут тренироваться в ежедневном режиме до самой игры в Польше. Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ» состоится 31 июля в Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени (4:2 в первой игре).