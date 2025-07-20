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20 июля 2025, 23:32 | Обновлено 20 июля 2025, 23:46
818
0

ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила горячим снимком в бикини

Ивана Кнолль покорила Instagram смелым образом в бикини

20 июля 2025, 23:32 | Обновлено 20 июля 2025, 23:46
818
0
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 впечатлила горячим снимком в бикини
Instagram. Ивана Кнолль

Ивана Кнолль снова взорвала соцсети — фанатка сборной Хорватии опубликовала фото в откровенном бикини и розовой шубе.

Соблазнительный образ вызвал бурю эмоций у подписчиков, напомнив всем кто является самой сексуальной фанаткой чемпионата мира-2022.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram Ивана продемонстрировала фигуру в чёрном мини-бикини и пушистой шубе, добавив кадру загадочности.

Ее стиль и харизма вновь стали предметом обсуждений в сети.

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фото Ивана Кнолль lifestyle ЧМ-2022 по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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