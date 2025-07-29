Фланговый защитник Полесья прокомментировал свое возвращение в клуб

Фланговый защитник «Полесья» Никита Кравченко рассказал о возвращении в клуб и футбольной жизни.

– Никита, мог ли ты представить год назад, покидая «Полесье», что пройдет всего один сезон – и ты вернешься в Житомир?

– Честно? Нет. Разговаривал с женой, и когда подписал контракт с «Александрией», мы даже представить не могли, что через год я снова окажусь здесь. Это приятно.

– Вспомни эмоции, когда присоединился к «Полесью» на сборах в Австрии. Какие были ощущения, когда увидел представителей клуба?

– Было волнение. Понравилось, что все встретили тепло, с улыбками – будто домой вернулся.

– Наверняка ты читал комментарии болельщиков. Что можешь сказать, как они отнеслись к твоему возвращению?

– Честно говоря, стараюсь не читать, особенно если это касается меня. Мой первый год в «Полесье» был неоднозначным: полгода играл, полгода – нет. Не могу сказать, что это был удачный год, поэтому не жду какой-то чрезмерной радости от болельщиков. Но понимаю их. Надеюсь, что смогу вернуть их доверие.

– Продолжи фразу: «Я вернулся в «Полесье», потому что...» Или что стало катализатором возвращения?

– Вернулся в «Полесье», потому что хочу добиваться с этим клубом хороших результатов.

– Кто тебя позвал? Как всё происходило?

– Со мной связался агент, сказал, что есть заинтересованность со стороны клуба. Несколько дней общались, потом я связался с Русланом Петровичем, поговорили – и вот я здесь.

– Когда агент сказал, что есть интерес от клуба, какова была первая реакция?

– Сначала удивился. Когда Руслан Петрович и тренерский штаб перешли в «Полесье», у нас как раз был хороший год. Конечно, я бы хотел, но понимал, что это будет очень сложно. Со временем я тренировался в «Александрии», они – здесь, и как-то не думал, что окажусь в «Полесье». Поэтому это было приятно.

– Как ты изменился за этот год, кроме того, что стал серебряным призером чемпионата Украины?

– Мне кажется, появилась большая уверенность в своих действиях. Когда есть результат – становишься увереннее. Это, пожалуй, главное.

– А если говорить о футбольных навыках – в чём стал сильнее?

– Трудно ответить, думаю, тренеры лучше скажут. Почему было легче? Потому что я уже знал, что от нас хотят тренеры, знал, что делать на поле. Когда понимаешь – играешь лучше.

– Как изменилось «Полесье» за то время, пока тебя не было?

– Появилось много новых игроков, но остались и те, кто был раньше. Пока сложно сказать – нужно время, чтобы ответить на этот вопрос.

– Какая атмосфера в команде?

– Такая же. Все с улыбками, всё хорошо.

– Объясни болельщикам, почему сейчас не играешь за «Полесье»?

– Потому что «Александрия» заявила меня в Лигу конференций, и я не могу сыграть эти два матча.

– Наверное, тебе сейчас легче, ведь ты уже знаешь требования Руслана Петровича и его стиль игры, верно?

– Да, конечно. Но нужно время, чтобы все привыкли. Я понимаю, что ребятам сейчас тяжело. Когда я пришел в «Александрию», команда уже знала, что делать, пришло только 2–3 новых игрока. А здесь – новый тренер, новые требования, и большинство не знает, что делать. Это сложнее, чем кажется.

– Когда ты пришел в «Александрию», сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять и усвоить эти требования?

– Я думал об этом. Некоторые моменты в атаке понял довольно быстро – за 2–3 месяца. Но и сейчас бывают эпизоды, где до конца не понимаю. Просто на это нужно время.

– Что бы ты посоветовал игрокам «Полесья», которые впервые сталкиваются с новыми требованиями?

– Немного потерпеть. Можно нервничать, когда не понимаешь, как действовать в той или иной ситуации. Но нужно подождать – и со временем всё придет.

– В чём сила Руслана Ротаня как тренера?

– Думаю, не стоит отделять Руслана Петровича – весь тренерский штаб дополняет друг друга. А сильная сторона в том, что он доносит информацию так, что футболист понимает, что от него требуется на поле.

– Многие игроки сейчас говорят, что открывают в себе что-то новое в игровом плане. Что открыл ты?

– Да. Они очень внимательны к мелочам – к привычкам, которые кажутся неважными. Например, передача не под ту ногу, неправильная позиция на поле. Но именно эти мелочи очень важны.

– Признайся честно: с одной стороны, прошлый сезон стал для тебя самым успешным – серебро чемпионата. А с другой – чуть-чуть не хватило до золота. Такое же ощущение?

– Да, 100%. Мы очень радовались, когда всё-таки заняли второе место. Было видно по очкам, какая небольшая разница в конце сезона – такое случается нечасто, и было неприятно, что мы не использовали этот шанс, хотя могли (прим. – взять золото). Это было круто, не так часто такая команда, как «Александрия», берет серебряные медали, но остался небольшой осадок.

– В каком матче, по твоему мнению, вы недобрали очков?

– Матч с «Рухом», где сыграли вничью, и поражение от «Карпат» за 2–3 тура до конца – очень тяжелое и неприятное.

– Ты стал лучшим ассистентом «Александрии» – 8 результативных передач. О чём говорит этот показатель?

– Наверное, о хорошей командной работе. Я много передач отдавал после розыгрыша стандартов, с подач. Мы это хорошо отрабатывали, и это помогало нам забивать голы. Я доволен собой – это отличный результат для защитника.

– Если в этом сезоне снова сделаешь 8 ассистов – будешь доволен или надо ставить планку выше?

– Нет, я буду очень доволен. Если это повторится – значит, я на правильном пути.

– Какие твои ожидания от нового сезона?

– Не хочу загадывать, мне сложно сказать. Я просто хочу, чтобы каждый человек, находящийся здесь, выкладывался – и тогда всё будет хорошо.