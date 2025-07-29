Фланговый защитник Полесья прокомментировал свое возвращение в клуб
Никита Кравченко покинул «Александрию» ради житомирского клуба
Фланговый защитник «Полесья» Никита Кравченко рассказал о возвращении в клуб и футбольной жизни.
– Никита, мог ли ты представить год назад, покидая «Полесье», что пройдет всего один сезон – и ты вернешься в Житомир?
– Честно? Нет. Разговаривал с женой, и когда подписал контракт с «Александрией», мы даже представить не могли, что через год я снова окажусь здесь. Это приятно.
– Вспомни эмоции, когда присоединился к «Полесью» на сборах в Австрии. Какие были ощущения, когда увидел представителей клуба?
– Было волнение. Понравилось, что все встретили тепло, с улыбками – будто домой вернулся.
– Наверняка ты читал комментарии болельщиков. Что можешь сказать, как они отнеслись к твоему возвращению?
– Честно говоря, стараюсь не читать, особенно если это касается меня. Мой первый год в «Полесье» был неоднозначным: полгода играл, полгода – нет. Не могу сказать, что это был удачный год, поэтому не жду какой-то чрезмерной радости от болельщиков. Но понимаю их. Надеюсь, что смогу вернуть их доверие.
– Продолжи фразу: «Я вернулся в «Полесье», потому что...» Или что стало катализатором возвращения?
– Вернулся в «Полесье», потому что хочу добиваться с этим клубом хороших результатов.
– Кто тебя позвал? Как всё происходило?
– Со мной связался агент, сказал, что есть заинтересованность со стороны клуба. Несколько дней общались, потом я связался с Русланом Петровичем, поговорили – и вот я здесь.
– Когда агент сказал, что есть интерес от клуба, какова была первая реакция?
– Сначала удивился. Когда Руслан Петрович и тренерский штаб перешли в «Полесье», у нас как раз был хороший год. Конечно, я бы хотел, но понимал, что это будет очень сложно. Со временем я тренировался в «Александрии», они – здесь, и как-то не думал, что окажусь в «Полесье». Поэтому это было приятно.
– Как ты изменился за этот год, кроме того, что стал серебряным призером чемпионата Украины?
– Мне кажется, появилась большая уверенность в своих действиях. Когда есть результат – становишься увереннее. Это, пожалуй, главное.
– А если говорить о футбольных навыках – в чём стал сильнее?
– Трудно ответить, думаю, тренеры лучше скажут. Почему было легче? Потому что я уже знал, что от нас хотят тренеры, знал, что делать на поле. Когда понимаешь – играешь лучше.
– Как изменилось «Полесье» за то время, пока тебя не было?
– Появилось много новых игроков, но остались и те, кто был раньше. Пока сложно сказать – нужно время, чтобы ответить на этот вопрос.
– Какая атмосфера в команде?
– Такая же. Все с улыбками, всё хорошо.
– Объясни болельщикам, почему сейчас не играешь за «Полесье»?
– Потому что «Александрия» заявила меня в Лигу конференций, и я не могу сыграть эти два матча.
– Наверное, тебе сейчас легче, ведь ты уже знаешь требования Руслана Петровича и его стиль игры, верно?
– Да, конечно. Но нужно время, чтобы все привыкли. Я понимаю, что ребятам сейчас тяжело. Когда я пришел в «Александрию», команда уже знала, что делать, пришло только 2–3 новых игрока. А здесь – новый тренер, новые требования, и большинство не знает, что делать. Это сложнее, чем кажется.
– Когда ты пришел в «Александрию», сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять и усвоить эти требования?
– Я думал об этом. Некоторые моменты в атаке понял довольно быстро – за 2–3 месяца. Но и сейчас бывают эпизоды, где до конца не понимаю. Просто на это нужно время.
– Что бы ты посоветовал игрокам «Полесья», которые впервые сталкиваются с новыми требованиями?
– Немного потерпеть. Можно нервничать, когда не понимаешь, как действовать в той или иной ситуации. Но нужно подождать – и со временем всё придет.
– В чём сила Руслана Ротаня как тренера?
– Думаю, не стоит отделять Руслана Петровича – весь тренерский штаб дополняет друг друга. А сильная сторона в том, что он доносит информацию так, что футболист понимает, что от него требуется на поле.
– Многие игроки сейчас говорят, что открывают в себе что-то новое в игровом плане. Что открыл ты?
– Да. Они очень внимательны к мелочам – к привычкам, которые кажутся неважными. Например, передача не под ту ногу, неправильная позиция на поле. Но именно эти мелочи очень важны.
– Признайся честно: с одной стороны, прошлый сезон стал для тебя самым успешным – серебро чемпионата. А с другой – чуть-чуть не хватило до золота. Такое же ощущение?
– Да, 100%. Мы очень радовались, когда всё-таки заняли второе место. Было видно по очкам, какая небольшая разница в конце сезона – такое случается нечасто, и было неприятно, что мы не использовали этот шанс, хотя могли (прим. – взять золото). Это было круто, не так часто такая команда, как «Александрия», берет серебряные медали, но остался небольшой осадок.
– В каком матче, по твоему мнению, вы недобрали очков?
– Матч с «Рухом», где сыграли вничью, и поражение от «Карпат» за 2–3 тура до конца – очень тяжелое и неприятное.
– Ты стал лучшим ассистентом «Александрии» – 8 результативных передач. О чём говорит этот показатель?
– Наверное, о хорошей командной работе. Я много передач отдавал после розыгрыша стандартов, с подач. Мы это хорошо отрабатывали, и это помогало нам забивать голы. Я доволен собой – это отличный результат для защитника.
– Если в этом сезоне снова сделаешь 8 ассистов – будешь доволен или надо ставить планку выше?
– Нет, я буду очень доволен. Если это повторится – значит, я на правильном пути.
– Какие твои ожидания от нового сезона?
– Не хочу загадывать, мне сложно сказать. Я просто хочу, чтобы каждый человек, находящийся здесь, выкладывался – и тогда всё будет хорошо.
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