Марсель – Валенсия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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29 июля на Ноу Эстади де Таррагона пройдет товарищеский матч, в котором Олимпик Марсель встретится с Валенсией. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Олимпик Марсель

Команда прекрасно понимает, что в нынешней ситуации она не способна (как и все остальные в стране, впрочем) реально конкурировать с ПСЖ. Но уж быть чемпионом остальной Франции - вот уровень амбиций на Велодроме. При этом в 2024-м году футболисты заняли только восьмое место и остались вообще без еврокубков. Эту ситуацию исправлять позвали Де Дзерби. И он, конечно, с помощью ряда звезд, что заманили тем летом в клуб, справился прекрасно. С 65 очками получилось стать вторыми - правда, отстав почти на двадцать баллов от вечного лидера.

Под будущее возвращение в Лигу чемпионов уже получилось организовать пару переходов. Пока что выделяется возвращение Обамеянга, сбежавшего из Саудовской Аравии, и аренда у Ювентуса Веа. Но и потом активно искали усиления, правда, параллельно и продавая своих для поддержки баланса.

Валенсия

Клуб принадлежит Питеру Лиму, и это настоящая проблема. Он стал просто эталонным примером того, что далеко не всегда владелец с Востока - это благо для европейского футбольного проекта. Доходило до настоящей войны на трибунах Местальи, которая бы понравилась даже французским горячим фанатам.

От вылета в 2024-м году спас местный культовый футболист, Бараха. Но в следующей темпораде уже он ничего не мог поделать, и на Рождество был уволен. Это, впрочем, дало эффект: Карлос Корберан не только не допустил вылета, но и успел заработать вполне достойные 46 очков, закончив с новыми подопечными на 12-м месте. Впрочем, повода для оптимизма мало. Снова игроков продают (помним и уход Мамардашвили), толком не покупая замен, а результаты контрольных поединков не впечатляют.

Статистика личных встреч

В 2004-м в финале Кубка УЕФА испанцы уверенно, 2:0, выиграли. Потом французы взяли реванш, но в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары французов. Но пока что, на товарищеские матчи, можно брать ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).