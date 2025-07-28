Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Валенсия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Франция
28 июля 2025, 23:57 |
26
0

Марсель – Валенсия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 29 июля в 21:45 по Киеву

28 июля 2025, 23:57 |
26
0
Марсель – Валенсия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Валенсия

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

29 июля на Ноу Эстади де Таррагона пройдет товарищеский матч, в котором Олимпик Марсель встретится с Валенсией. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Олимпик Марсель

Команда прекрасно понимает, что в нынешней ситуации она не способна (как и все остальные в стране, впрочем) реально конкурировать с ПСЖ. Но уж быть чемпионом остальной Франции - вот уровень амбиций на Велодроме. При этом в 2024-м году футболисты заняли только восьмое место и остались вообще без еврокубков. Эту ситуацию исправлять позвали Де Дзерби. И он, конечно, с помощью ряда звезд, что заманили тем летом в клуб, справился прекрасно. С 65 очками получилось стать вторыми - правда, отстав почти на двадцать баллов от вечного лидера.

Под будущее возвращение в Лигу чемпионов уже получилось организовать пару переходов. Пока что выделяется возвращение Обамеянга, сбежавшего из Саудовской Аравии, и аренда у Ювентуса Веа. Но и потом активно искали усиления, правда, параллельно и продавая своих для поддержки баланса.

Валенсия

Клуб принадлежит Питеру Лиму, и это настоящая проблема. Он стал просто эталонным примером того, что далеко не всегда владелец с Востока - это благо для европейского футбольного проекта. Доходило до настоящей войны на трибунах Местальи, которая бы понравилась даже французским горячим фанатам.

От вылета в 2024-м году спас местный культовый футболист, Бараха. Но в следующей темпораде уже он ничего не мог поделать, и на Рождество был уволен. Это, впрочем, дало эффект: Карлос Корберан не только не допустил вылета, но и успел заработать вполне достойные 46 очков, закончив с новыми подопечными на 12-м месте. Впрочем, повода для оптимизма мало. Снова игроков продают (помним и уход Мамардашвили), толком не покупая замен, а результаты контрольных поединков не впечатляют.

Статистика личных встреч

В 2004-м в финале Кубка УЕФА испанцы уверенно, 2:0, выиграли. Потом французы взяли реванш, но в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары французов. Но пока что, на товарищеские матчи, можно брать ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Марсель
28.07.2025 -
21:45
Валенсия
Тотал больше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Товарищеские матчи 28 июля. Бельгийский Генк отгрузил соперникам 6 мячей
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Марсель Валенсия товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БОНДАРЬ: «В Кракове живет много украинцев. Будет отличная поддержка»
Футбол | 28 июля 2025, 23:41 0
БОНДАРЬ: «В Кракове живет много украинцев. Будет отличная поддержка»
БОНДАРЬ: «В Кракове живет много украинцев. Будет отличная поддержка»

Защитник Шахтера призвал болельщиков посетить матч Q2 ЛЕ против Бешикташа

Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Бокс | 28 июля 2025, 08:18 0
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде

Александр победил Даниэля в реванше

ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
Футбол | 28.07.2025, 18:33
ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Футбол | 28.07.2025, 05:02
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 1
Бокс
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
На фоне интереса известного клуба. Рома установила цену на Довбика
27.07.2025, 22:42 1
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина
«Он обречен». Реал готов избавиться от Лунина
27.07.2025, 21:48 2
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
27.07.2025, 09:51 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем