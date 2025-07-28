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Португалия
28 июля 2025, 22:49 | Обновлено 28 июля 2025, 23:23
790
3

На трансфер Судакова нацелился португальский клуб-гранд

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин

28 июля 2025, 22:49 | Обновлено 28 июля 2025, 23:23
790
3
На трансфер Судакова нацелился португальский клуб-гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальский гранд Бенфика рассматривает вариант подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает Central Benfica, украинец входит в шорт-лист клуба взамен Жоау Феликсу, трансфер которого из Челси не состоялся.

Руководство лиссабонского клуба также обратило внимание на грека Янниса Константелиаса из команды ПАОК и чилийца Дарио Осорио из датского клуба Мидтьюлланд.

22-летний Судаков в прошлом сезоне был ключевым игроком «Шахтера» и сборной Украины. В 37 матчах он забил 15 голов и отдал 6 результативных передач на клубном уровне.

За португальскую Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков Анатолий Трубин ПАОК Жоау Феликс Мидтьюлланд
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Remark
Астанавітєєєсь!
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Met1925
Школа Металлиста...!!! Это харьковчане Жору играть научили, пока кроты не стырили таланта...!!!
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Mark4854590
За Судаковим вже черга стоїть. Скоро битися почнуть
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0
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