На трансфер Судакова нацелился португальский клуб-гранд
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин
Португальский гранд Бенфика рассматривает вариант подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.
Как сообщает Central Benfica, украинец входит в шорт-лист клуба взамен Жоау Феликсу, трансфер которого из Челси не состоялся.
Руководство лиссабонского клуба также обратило внимание на грека Янниса Константелиаса из команды ПАОК и чилийца Дарио Осорио из датского клуба Мидтьюлланд.
22-летний Судаков в прошлом сезоне был ключевым игроком «Шахтера» и сборной Украины. В 37 матчах он забил 15 голов и отдал 6 результативных передач на клубном уровне.
За португальскую Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Benfica, tens aqui três opções para o lugar de João Félix:— Central Benfica (@central_benfica) July 27, 2025
Giannis Konstantelias🇬🇷
Heorhiy Sudakov🇺🇦
Darío Osorio🇨🇱
Não sei se é possível mas adorava ver Giannis Konstantelias ou uma segunda opção Heorhiy Sudakov pic.twitter.com/qNZiq74hph
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