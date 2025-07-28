На трансфер Судакова нацелился португальский клуб-гранд

Португальский гранд Бенфика рассматривает вариант подписания полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.

Как сообщает Central Benfica, украинец входит в шорт-лист клуба взамен Жоау Феликсу, трансфер которого из Челси не состоялся.

Руководство лиссабонского клуба также обратило внимание на грека Янниса Константелиаса из команды ПАОК и чилийца Дарио Осорио из датского клуба Мидтьюлланд.

22-летний Судаков в прошлом сезоне был ключевым игроком «Шахтера» и сборной Украины. В 37 матчах он забил 15 голов и отдал 6 результативных передач на клубном уровне.

За португальскую Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

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