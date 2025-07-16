Португалия16 июля 2025, 21:30 |
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Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Украинец может перейти в «Бенфику»
16 июля 2025, 21:30 |
3214
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22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации источника, к Судакову проявила интерес «Бенфика» – двукратный победитель Кубка чемпионов. Португальский клуб отправил в «Шахтер» официальный запрос о трансфере украинца и ждет ответа.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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чекаємо реакцію керівників ШД.
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в "Х" вказано, шо Бенфіка хоче
""дізнатися про умови підписання контракту з Георгієм Судаковим"".