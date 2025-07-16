Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, к Судакову проявила интерес «Бенфика» – двукратный победитель Кубка чемпионов. Португальский клуб отправил в «Шахтер» официальный запрос о трансфере украинца и ждет ответа.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.