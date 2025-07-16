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  4. Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Португалия
16 июля 2025, 21:30 |
3214
7

Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова

Украинец может перейти в «Бенфику»

16 июля 2025, 21:30 |
3214
7
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, к Судакову проявила интерес «Бенфика» – двукратный победитель Кубка чемпионов. Португальский клуб отправил в «Шахтер» официальный запрос о трансфере украинца и ждет ответа.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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zhyr
О, починається новий серіал на спорт.юа -"Судаков і Бенфіка". А ще ж "Забарний і ПСЖ" не закінчився.
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+4
Falko
Свіжатінкою поперло - Дмитро Олійник відвів погляд від паркану телеграма і здивовано побачив паркан світтера. На ньому теж було багато цікавих написів про Трубіна, Луніна, Судакова...
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+1
Burevestnik
якщо це правда, то
чекаємо реакцію керівників ШД.
- - - - -
в "Х" вказано, шо Бенфіка хоче
""дізнатися про умови підписання контракту з Георгієм Судаковим"".
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+1
Boodya
Зробіть рейтинг редакторів і новин, будь ласка, який будуть виставляти читачі сайту
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0
Boodya
😂😂😂
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0
saltim
Бенфика такая мертвая сейчас. Серая команда. 
Ответить
0
Arera
В обмен на Трубина??
Ответить
0
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