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Кайрат
29.07.2025 18:00 - : -
КуПС
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Лига чемпионов
28 июля 2025, 23:28 | Обновлено 28 июля 2025, 23:31
13
0

Кайрат – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 июля и начнется в 18:00 по Киеву

28 июля 2025, 23:28 | Обновлено 28 июля 2025, 23:31
13
0
Кайрат – КуПС. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Кайрат

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29 июля на Центральный пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Кайрат встретится с КуПС. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кайрат

Команда имеет внушительную, по меркам Казахстана, историю. В ней не было такого отрезка с безоговорочным доминированием, как у Астаны. Но периодически все-таки удавалось выбраться в чемпионы. Но в прошлом сезоне, после четырехлетней паузы, снова удалось вернуться на первое место - это четвертый такой титул в истории. И сейчас есть шансы сохранить этот статус, но как минимум как раз Астана, да и Тобол, всерьез конкурируют.

При этом клуб из Алматы параллельно стартует в Лиге чемпионов. Правда, насколько он приятно удивил с Олимпией Любляна (ничья в Словении, 2:0 дома), настолько же разочаровал в Финляндии. Впрочем, теперь будет игра дома, и из нее нужно выжимать максимум возможного - с казахами на выезде играть сложно любому всегда.

КуПС

Клуб чем-то очень похож на своего соперника. Он тоже находится в тени местного исторического гранда, ХИК, но периодически все-таки взбирается на вершину финского футбола. И в 2024-м году, после того, как несколько раз кряду ограничивались вторым местом, наконец-то победили в Вейккауслиге. Сейчас, правда, лидерство там утрачено, уж очень много осечек допустили. Хотя отставание от пары конкурентов пока что не выглядит критичным.

А в Лиге чемпионов старт и вовсе получился удачным. Для того, чтобы пройти Милсами в прошлом раунде, хватило и одного гола: после 1:0 дома выстояли на нулевую ничью в Молдове. Сейчас попытаются проделать то же самое, но запас больше: во втором тайме удалось забить казахам два безответных мяча.

Статистика личных встреч

Поединок 22-го июля стал первым очным между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш команды из столицы Казахстана. Гостей вполне устроит и минимальное поражение, так что и при 0:1 они будут играть от обороны. Ставим на то, что хозяева выиграют тут с любым счетом (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Кайрат
29 июля 2025 -
18:00
КуПС
Победа Кайрата 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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КуПС Кайрат Алматы Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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