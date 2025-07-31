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29.07.2025 18:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 3 : 0
КуПС
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 11:59 | Обновлено 31 июля 2025, 12:00
57
0

Кайрат – КуПС – 3:0. Видео голов и обзор матча

Команда из Казахстана взяла реванш за поражение в первом матче

31 июля 2025, 11:59 | Обновлено 31 июля 2025, 12:00
57
0
Кайрат – КуПС – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 июля, в Алматы (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал финский КуПС.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу финской команды. Однако в домашнем поединке «Кайрат» одержал победу со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Все три мяча «Кайрат» забил в первой половине матча. Авторами голов стали Дастан Сатпаев, Жоржиньо и Валерий Громыко.

В третьем раунде квалификации «Кайрат» встретится с братиславским «Слованом». Первый поединок пройдет в Казахстане 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Казахстан

Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия) – 3:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +1
Giorgi Zaria (Кайрат) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Громыко (Кайрат).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Jorginho (Кайрат).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дастан Сатпаев (Кайрат).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Кайрат Алматы КуПС
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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