Кайрат – КуПС – 3:0. Видео голов и обзор матча
Команда из Казахстана взяла реванш за поражение в первом матче
Во вторник, 29 июля, в Алматы (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Кайрат» принимал финский КуПС.
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу финской команды. Однако в домашнем поединке «Кайрат» одержал победу со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Все три мяча «Кайрат» забил в первой половине матча. Авторами голов стали Дастан Сатпаев, Жоржиньо и Валерий Громыко.
В третьем раунде квалификации «Кайрат» встретится с братиславским «Слованом». Первый поединок пройдет в Казахстане 6 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Казахстан
Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия) – 3:0 (первый матч – 0:2)
Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43
Видео голов и обзор матча
События матча
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