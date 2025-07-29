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Лига Чемпионов
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29.07.2025 18:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 3 : 0
КуПС
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 19:58 | Обновлено 29 июля 2025, 20:14
1288
2

Камбек после 0:2: Кайрат с голом будущего игрока Челси вышел в Q3 ЛЧ

В ответном поединке команда из Казахстана отгрузила три мяча финскому клубу КуПС

29 июля 2025, 19:58 | Обновлено 29 июля 2025, 20:14
1288
2
Камбек после 0:2: Кайрат с голом будущего игрока Челси вышел в Q3 ЛЧ
ФК Кайрат

29 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат и КуПС [первый поединок – 0:2].

Встреча состоялась на стадионе Алматы Орталык в Казахстане. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за казахстанский коллектив отличились Дастан Сатпаев, Жоржиньо и Валерий Громыко. Все три мяча были забиты в первом тайме, а 16-летний Дастан оформил второй гол в этой квалификации ЛЧ – в 2026 году он станет игроком лондонского Челси.

По сумме двух матче Кайрат одержал победу в противостоянии (3:2) и вышел в Q3 еврокубка. Следующим соперником Кайрата будет либо Слован Братислава, либо Зриньски Мостар [первый матч – 4:0].

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Ответный поединок. 29 июля

Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия) – 3:0 [первый матч – 0:2]

Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43

ФК Кайрат
ФК Кайрат
ФК Кайрат
ФК Кайрат
ФК Кайрат
ФК Кайрат
ФК Кайрат
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Молодці, порадувала вболівальників. А що Олександрія та Полісся.???!!! 
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+1
Battersea
Вот это жёлто-чёрные!!! Не то шо чёрно-жёлтая лександрына.
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-1
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