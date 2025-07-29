Камбек после 0:2: Кайрат с голом будущего игрока Челси вышел в Q3 ЛЧ

29 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат и КуПС [первый поединок – 0:2].

Встреча состоялась на стадионе Алматы Орталык в Казахстане. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Голами за казахстанский коллектив отличились Дастан Сатпаев, Жоржиньо и Валерий Громыко. Все три мяча были забиты в первом тайме, а 16-летний Дастан оформил второй гол в этой квалификации ЛЧ – в 2026 году он станет игроком лондонского Челси.

По сумме двух матче Кайрат одержал победу в противостоянии (3:2) и вышел в Q3 еврокубка. Следующим соперником Кайрата будет либо Слован Братислава, либо Зриньски Мостар [первый матч – 4:0].

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Ответный поединок. 29 июля

Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финляндия) – 3:0 [первый матч – 0:2]

Голы: Сатпаев, 9, Жоржиньо, 29, Громыко, 43

ФК Кайрат

ФК Кайрат

ФК Кайрат

ФК Кайрат

ФК Кайрат

ФК Кайрат