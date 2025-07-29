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WTA
29 июля 2025, 00:08 | Обновлено 29 июля 2025, 00:12
56
0

Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве

Поединок 1/16 финала состоится 29 июля и начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву

29 июля 2025, 00:08 | Обновлено 29 июля 2025, 00:12
56
0
Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Коллаж Sport.ua

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29 июля, в первом круге турнира в Варшаве, свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 193) и Габриэла Кнутсон (WTA 265). Старт матча запланирован на 14:30 по киевскому времени.

Дарья Снигур

Украинская спортсменка не может похвастаться значимыми успехами в текущем сезоне, если анализировать сухие цифры, Снигур потеряла 54 позиции в мировом рейтинге. Если говорить о лучших результатах, теннисистка дважды играла в финалах турниров ITF, но неизменно проигрывала битву за титул.

Последний раз спортсменка играла на турнире в Испании, где смогла добраться до полуфинала. Сейчас Снигур находится в неплохой форме, но ей точно не хватает стабильности. Соперница в первом круге не самая мощная, но легко точно не будет, надо показать свою лучшую игру.

Украинке 23 года, время для прогресса еще есть, в какой-то момент казалось, что она переросла уровень турниров ITF, однако, Дарье не хватает желаемой стабильности.

Габриэла Кнутсон

Хоть чешской теннисистке и 28 лет, она мало известна любителям тенниса, занимая скромное место во второй половине третьей сотни. Максимум в карьере Кнутсон, если говорить о рейтинге, 155-я строчка.

В этом году спортсменка смогла выиграть один турнир ITF в Праге, хотя в целом у нее тоже наблюдается спад, она потеряла 32 позиции с начала сезона. На харде чешка успела провести 30 матчей, в которых одержала 19 побед. Кнутсон пришлось провести в Варшаве один матч квалификации, где она уверенно разобралась с австралийкой Престон – 6:0 6:4.

Есть сомнения, что чешка сможет показать существенный прогресс, даже возвращение во вторую сотню будет достижением.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что ранее теннисистки между собой никогда не играли. Украинка на бумаге считается небольшим фаворитом, у нее больше опыта выступлений на серьезных турнирах, да и в рейтинге она идет выше.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Снигур – 1,33, победа Кнутсон – 3,1. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поставлю здесь на успех украинки с форой -4,5 гейма за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
29.07.2025 -
14:30
Габриэла Кнутсон
Фора Снигур (-4.5) 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Дарья Снигур Габриэла Кнутсон WTA Варшава прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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