Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Поединок 1/16 финала состоится 29 июля и начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву
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29 июля, в первом круге турнира в Варшаве, свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 193) и Габриэла Кнутсон (WTA 265). Старт матча запланирован на 14:30 по киевскому времени.
Дарья Снигур
Украинская спортсменка не может похвастаться значимыми успехами в текущем сезоне, если анализировать сухие цифры, Снигур потеряла 54 позиции в мировом рейтинге. Если говорить о лучших результатах, теннисистка дважды играла в финалах турниров ITF, но неизменно проигрывала битву за титул.
Последний раз спортсменка играла на турнире в Испании, где смогла добраться до полуфинала. Сейчас Снигур находится в неплохой форме, но ей точно не хватает стабильности. Соперница в первом круге не самая мощная, но легко точно не будет, надо показать свою лучшую игру.
Украинке 23 года, время для прогресса еще есть, в какой-то момент казалось, что она переросла уровень турниров ITF, однако, Дарье не хватает желаемой стабильности.
Габриэла Кнутсон
Хоть чешской теннисистке и 28 лет, она мало известна любителям тенниса, занимая скромное место во второй половине третьей сотни. Максимум в карьере Кнутсон, если говорить о рейтинге, 155-я строчка.
В этом году спортсменка смогла выиграть один турнир ITF в Праге, хотя в целом у нее тоже наблюдается спад, она потеряла 32 позиции с начала сезона. На харде чешка успела провести 30 матчей, в которых одержала 19 побед. Кнутсон пришлось провести в Варшаве один матч квалификации, где она уверенно разобралась с австралийкой Престон – 6:0 6:4.
Есть сомнения, что чешка сможет показать существенный прогресс, даже возвращение во вторую сотню будет достижением.
Прогноз
Статистика свидетельствует о том, что ранее теннисистки между собой никогда не играли. Украинка на бумаге считается небольшим фаворитом, у нее больше опыта выступлений на серьезных турнирах, да и в рейтинге она идет выше.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Снигур – 1,33, победа Кнутсон – 3,1. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Поставлю здесь на успех украинки с форой -4,5 гейма за 1,81.
14:30
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