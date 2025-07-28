Осака стартовала в Монреале с победы. У нее скоро будет новый тренер

Известная японская теннисистка Наоми Осака (WTA 49) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В первом раунде японка в двух сетах уверенно разобралась с Ариной Арсено (Канада, WTA 515) за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Ариана Арсено (Канада) [Q] – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 1:6

Осака провела первое очное противостояние против Арсено. Следующей оппоненткой Наоми будет 13-я сеяная «нейтралка» Людмила Самсонова.

На этой неделе Наоми начнет работу на пробной основе с Томашем Викторовски – экс-тренером Игой Свентек и Агнешкой Радваньской. По информации польских СМИ, Викторовски отправляется в Монреаль, что также подтвердил агент Осаки Стюарт Дугид.

Дугид также уточнил, что Томаш будет больше наблюдать за Наоми, чем полноценно тренировать. Если все сложится, он официально возглавит тренерский штаб японки.

Предыдущем коучем Осаки был Патрик Муратоглу, с которым она попрощалась перед стартом в Монреале.

Фотогалерея матча Арсено – Осака

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine