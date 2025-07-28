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  4. Четырехкратная чемпионка Grand Slam попрощалась с известным тренером
WTA
28 июля 2025, 02:33 |
46
0

Четырехкратная чемпионка Grand Slam попрощалась с известным тренером

Наоми Осака завершила сотрудничество с Патриком Муратоглу

28 июля 2025, 02:33 |
46
0
Четырехкратная чемпионка Grand Slam попрощалась с известным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Патрик Муратоглу

27-летняя японская теннисистка Наоми Осака (WTA 51), которая является бывшей первой ракеткой мира и имеет на своем счету четыре трофея Grand Slam, завершила сотрудничество с 55-летним французским специалистом Патриком Муратоглу.

«Мерси, Патрик. Это был прекрасный опыт – учиться у тебя. Желаю тебе всего самого лучшего. Ты один из самых классных людей, которых я когда-либо встречала, уверена, что еще увидимся», – написала Наоми в социальных сетях.

Осака начала работать с Муратоглу в сентябре 2024 года. До этого ее коучем был Вим Фисетт – действующий тренер Иги Свентек.

Наоми на этой неделе стартует на турнире WTA 1000 в Монреале. В первом раунде японка встретится с 511-й ракеткой мира Ариано Арсено из Канады.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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