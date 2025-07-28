Четырехкратная чемпионка Grand Slam попрощалась с известным тренером

27-летняя японская теннисистка Наоми Осака (WTA 51), которая является бывшей первой ракеткой мира и имеет на своем счету четыре трофея Grand Slam, завершила сотрудничество с 55-летним французским специалистом Патриком Муратоглу.

«Мерси, Патрик. Это был прекрасный опыт – учиться у тебя. Желаю тебе всего самого лучшего. Ты один из самых классных людей, которых я когда-либо встречала, уверена, что еще увидимся», – написала Наоми в социальных сетях.

Осака начала работать с Муратоглу в сентябре 2024 года. До этого ее коучем был Вим Фисетт – действующий тренер Иги Свентек.

Наоми на этой неделе стартует на турнире WTA 1000 в Монреале. В первом раунде японка встретится с 511-й ракеткой мира Ариано Арсено из Канады.