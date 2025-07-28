ШОВКОВСКИЙ – о матче против Хамруна, травмах и готовности к новому сезону

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о матче-ответе 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс».

– На сколько процентов команда готова к сезону? На 100 процентов или набирает форму и подходит к решающим матчам?

– В первую очередь, хочется сказать, что команда готовится. Сказать, что команда готова на 100 процентов – это будет неправда. Мы стараемся, но еще нет достаточно игровой практики, чтобы говорить, что мы вышли на пик своей формы. Наверное, это было бы странно, если бы с самого начала сезона команда была готова на максимум. Безусловно, есть, что совершенствовать, это всегда есть. И мы стремимся в каждой игре, независимо от результата, делать все возможное, практиковать все те наработки, которые у нас есть, и делать, скажем так, все от нас зависящее, чтобы достигать результата.

– После первого матча главный тренер мальтийского клуба сказал, что результат первого матча еще ничего не решает, и что его игроки верят, что еще ничего не закончено. Нет ли с вашей стороны недооценки соперника? И, вообще, слышали ли вы эти слова итальянского тренера, повлияли ли они на вашу мотивацию?

– Еще накануне первого матча я говорил о том, что одно из сильных качеств нашего соперника – это итальянский тренер, который умело руководит командой, ставит игру, они знают, как они хотят играть. Это одна из сильных сторон этой команды. Они показали это в поединке с «Жальгирисом», когда смогли после поражения 0:2 отыграться у себя дома и пройти в следующий раунд, где уже играли с нами.

С нашей стороны, мы любого соперника оцениваем по качествам, по схеме игры, по тем наработкам, которые у них есть. И стремимся играть, безусловно, в свою игру, учитывая все эти моменты. Каждая игра, любая игра начинается со стартового свистка и начинается при счете 0:0. Это нужно помнить всегда и выходить в каждой игре, доказывать как команде в целом, так и каждому игроку в отдельности, который выходит в стартовом составе. Я не говорю «основной состав». Основной состав – это те 28-29 человек, которые у нас есть в команде. А стартовый состав определяется с учетом многих моментов. Выходить и доказать, что они имеют не только амбиции, но и быть готовыми выходить в стартовом составе и давать необходимый результат.

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– Какова ситуация с травмами? Перед первым матчем было несколько игроков, которые не попали в заявку...

– К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень сложная травма. Мы вынуждены были отправить его в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение. К сожалению, у него рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь. Он должен некоторое время находиться в специальном жестком лангеты для того, чтобы минимум нагрузки было на голеностоп. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.

Анхель Торрес восстанавливается, восстановление идет своим чередом, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу. И, к сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не усугубить ситуацию, мы вынуждены оставить его вне заявки на игру.