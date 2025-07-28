Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном
Матч начнется 29 июля в 21:00 по киевскому времени.
В киевском «Динамо» сообщили, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов можно будет увидеть бесплатно в прямом эфире.
«Как и первый матч, в прямой трансляции игру покажут каналы «2+2» и «Киевстар ТВ». Мы хотим, чтобы все, вне зависимости от обстоятельств, могли в качестве жеста благодарности увидеть стартовые поединки команды в квалификации Лиги чемпионов – бесплатно и в прямом эфире», – говорится в сообщении.
«Динамо» встретится с мальтийским «Хамруном» в Люблине на стадионе "Арена Люблин". Для украинской команды это будет номинально домашняя игра.
Первый матч завершился убедительной победой "динамовцев" со счетом 3:0.
Начало трансляции – в 21:00 по Киеву (20:00 по польскому).
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