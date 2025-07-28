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Лига чемпионов
28 июля 2025, 17:18 | Обновлено 28 июля 2025, 17:19
203
0

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном

Матч начнется 29 июля в 21:00 по киевскому времени.

28 июля 2025, 17:18 | Обновлено 28 июля 2025, 17:19
203
0
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном
ФК Динамо Киев

В киевском «Динамо» сообщили, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов можно будет увидеть бесплатно в прямом эфире.

«Как и первый матч, в прямой трансляции игру покажут каналы «2+2» и «Киевстар ТВ». Мы хотим, чтобы все, вне зависимости от обстоятельств, могли в качестве жеста благодарности увидеть стартовые поединки команды в квалификации Лиги чемпионов – бесплатно и в прямом эфире», – говорится в сообщении.

«Динамо» встретится с мальтийским «Хамруном» в Люблине на стадионе "Арена Люблин". Для украинской команды это будет номинально домашняя игра.

Первый матч завершился убедительной победой "динамовцев" со счетом 3:0.

Начало трансляции – в 21:00 по Киеву (20:00 по польскому).

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс телетрансляции
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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